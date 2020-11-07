Немерюк: Система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам

С 19 октября в Москве введена система чекинов по номеру телефона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Система чекинов, введенная в столице с 19 октября, помогает людям своевременно обращаться к врачам и позволяет оперативно проводить эпидемиологические расследования. С момента запуска ею воспользовались более 1,1 миллиона человек, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

- Система позволяет людям узнавать, был контакт или нет, и своевременно обращаться к врачам. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования, - рассказал журналистам Алексей Немерюк. - С 19 октября в систему зачекинились более 1,1 млн человек.

Хотя вводить QR-коды обязаны только заведения с ночным режимом работы (их в Москве около 400), к системе чекинов добровольно присоединились многие отели, кафе и рестораны. Сейчас в ней участвуют более 4 тысяч предприятий сферы услуг.

По словам Немерюка, с четверга QR-коды по указу мэра Москвы начнут действовать в префектурах и управах столицы.

- С 19 октября в Москве введена система чекинов. В первую очередь, она распространялась на ночные заведения, бары, рестораны с ночной работой. Но надо отметить, что предложенная самими рестораторами система неплохо прижилась и на сегодняшний день уже более 4 тысяч предприятий используют эту систему. В том числе на этой неделе эта система была введена в ряде организаций правительства Москвы, порядка 40 предприятий к ней присоединились. Ну и со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах, - рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг.

Сейчас клиентов и сотрудников пускают в кафе, рестораны, развлекательные клубы, бары и дискотеки, открытые с полуночи до 6 утра, только после регистрации номеров телефонов. После того, как номер зарегистрирован, на мобильный телефон приходит QR-код, открывающий доступ в заведение.

Напомним, с 12 мая в Москве введен масочный режим. Горожане обязаны носить маски и перчатки в магазинах, общественных местах и на всех видах транспорта. Чтобы снизить риск заражения COVID-19, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В столице действует домашний режим для людей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин также обязал столичных работодателей перевести на режим удаленной работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций. Учреждения культуры перешли на электронную продажу билетов, благодаря которой театры, выставки и концертные залы получили возможность продолжать свою работу.

Ранее Сергей Собянин сообщил о продлении в столице срока действия мер по борьбе с COVID-19. Мэр Москвы пролонгировал режим дистанционного обучения для школьников 6-11 классов. Очные занятия в школах продолжаются только у учеников начальных классов, с первого по пятый. До 29 ноября будет действовать режим самоизоляции для пожилых горожан в возрасте 65 лет и старше. Также до 29 ноября продляется режим удаленной работы для сотрудников столичных предприятий.

Как отметил мэр, необходимости вводить новые ограничения в столице сегодня нет. Но и смягчение действующих мер является преждевременным. Впервые с начала осени темпы роста заболеваемости замедлились, однако ситуация может дестабилизироваться в любой момент.