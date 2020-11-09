«Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов»: Заммэра Москвы Наталья Сергунина пригласила стартаперов на онлайн-встречу о технологиях в ресторанном бизнесе

Многие меры поддержки в Москве нацелены не только на малый и средний бизнес в целом, но и конкретно на представителей тех или иных направлений. Причем, один из самых востребованных форматов - общение с людьми, которые уже давно доказали свою состоятельность в бизнесе и у кого есть чему поучиться. Есть площадка для таких деловых встреч и у представителей ресторанного бизнеса.

Проект «Стартап-кафе» в свое был запущен Агентством инноваций Москвы и столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Деловые встречи стартаперов с экспертами, потенциальными инвесторами и звездами рестораторского дела проводятся несколько раз в год.

Ближайшая такая деловая встреча состоится 12 ноября. На этот раз она будет проходить в онлайне (он сейчас, кстати, весьма востребован - даже форумы и промышленные выставки в таком формате проходят). Тема, которую выбрали для встречи - FoodTech. То есть, речь в «Стартап-кафе» будет идти о современных технологиях, которые используются в производстве, продажах и доставке продуктов питания.

- Участники смогут пообщаться друг с другом, найти потенциальных партнеров и инвесторов, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Начинающие предприниматели получат обратную связь от экспертов в области ресторанного бизнеса и ритейла. А лучший стартап, по мнению жюри, включат в городскую программу тестирования инноваций.

В мероприятии смогут принять участие создатели стартапов, предприниматели, запустившие собственный технологичный бизнес, рестораторы, инвесторы, разработчики софта и различных решений в формате FoodTech.

Принять участие в мероприятии можно бесплатно, нужно лишь предварительно зарегистрироваться на него на сайте Агентства инноваций Москвы.

Лучший стартап из 17 претендентов выберет жюри. В него вошли генеральный основатель проекта «СысоевFM» и Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев, сооснователь сервиса «Кухня на районе» Кирилл Родин, директор по инновациям Х5 Retail Group Иван Мельник, директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев и другие.