Флэшмоб бизнеса #НаденьУжеЭтуМаску охватил более 20 млн человек из разных регионов России

Флэшмоб #НаденьУжеЭтуМаску, который был запущен предпринимателями Москвы, успешно распространяется по всей территории страны. Бизнес просит своих посетителей и клиентов не нарушать правила антикоронавирусной безопасности, использовать в кафе, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах маски и перчатки. Все прекрасно помнят, как весной властям пришлось приостанавливать деятельность целых сегментов рынка - иначе активное распространение новой инфекции было не остановить. Никто из предпринимателей не хочет повторения.

Флэшмоб стартовал в столице 5 ноября при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и далее был взят на вооружение во многих других регионах России.

Саму идею придумала основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. Вслед за ней флешмоб поддержали президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, ресторатор и президент профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ» Дмитрий Левицкий, представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты - основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов и сооснователь федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Нина Литвинова и представители креативных индустрий в лице общественного уполномоченного по культуре Мария Ольшанская.

- Цель флешмоба - обратить внимание пользователей на важность соблюдения санитарно-гигиенических требований при посещении заведений, - рассказывает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - Сознательность каждого из нас поможет снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

По словам главы ДПиИР, за первые четыре дня со старта акции участники разместили в социальных сетях более 3 тысяч сообщений, а общий охват флешмоба - более 20 млн человек. Инициативу поддержали различные компании в 70 регионах России.

- Любой может присоединиться к акции, сделав свое фото в маске и разместив его с хештегом акции, - отметил Фурсин.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы помог с организацией флешмоба и запустил сайт save.moscow.business. Здесь можно найти не только информацию об акции, но и скачать шаблоны объявлений и стикеров с призывами соблюдать масочный режим, которые расклеивают в своих заведениях владельцы малого и среднего бизнеса по всей России.

Как сообщалось ранее, только в Москве уже в первые сутки акция охватила более 800 рестораторов, 400 представителей фитнеса, 800 салонов красоты и свыше 100 галерей, театров, музеев в Москве.