Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Студенты столичных вузов переводятся на дистанционное обучение
Ксения БОГДАНОВА
Комментарии (14)Комментарии (14)
Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил меры против коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил меры против коронавирусной инфекции.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Столица усиливает ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Новые меры вводятся с 13 ноября и будут действовать два месяца – до 15 января 2021 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге. Указ о введении новых ограничений опубликован на персональном сайте мэра Москвы.

- С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей. Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост, - написал Сергей Собянин. - В понедельник, 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии. В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.

Растет число случаев ОРВИ и других простудных заболеваний, что также увеличивает нагрузку на медицину столицы. Здравоохранение Москвы сейчас работает на пределе.

- В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости, - отметил мэр столицы.

С 13 ноября студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение. Аналогичный режим работы столичное правительство рекомендует применить в федеральных и частных высших и средних учебных заведениях Москвы. С 13 ноября до 15 января льготные проездные карты учащихся, переведенных на удаленную учебу, будут заблокированы. Школьники и студенты для безопасности собственного здоровья должны соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу, рекомендует мэрия.

Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, боулингах и развлекательных клубах запрещается обслуживание клиентов ночью. Заведения общепита не будут работать с 23 часов до 6 часов утра. Введенные ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку еды и напитков.

Предприятиям и организациям, чья деятельность связана с обслуживанием граждан, рекомендуется ввести систему регистрации по номеру телефона. По доступу через QR-коды клиентов и сотрудников в столице уже работают многие рестораны, кафе и гостиницы, а теперь на режим чек-ин перешли все префектуры и управы Москвы.

Указ мэра также вводит новые ограничения для учреждений культуры и спортивных мероприятий. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия теперь можно будет проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре.

В столице временно приостанавливаются культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия с участием зрителей.

- При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн. Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти, - сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы также на два месяца запретил работу детских комнат в торговых центрах, лагерей дневного пребывания, детских уголков в заведениях общепита и других аналогичных мест развлечения при условии, что они размещены в зданиях. Развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе по-прежнему будут проводиться.

- Впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий, - подчеркнул Сергей Собянин.