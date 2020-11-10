Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил меры против коронавирусной инфекции. Фото: Евгения ГУСЕВА

Столица усиливает ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Новые меры вводятся с 13 ноября и будут действовать два месяца – до 15 января 2021 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге. Указ о введении новых ограничений опубликован на персональном сайте мэра Москвы.

- С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей. Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост, - написал Сергей Собянин. - В понедельник, 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии. В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.

Растет число случаев ОРВИ и других простудных заболеваний, что также увеличивает нагрузку на медицину столицы. Здравоохранение Москвы сейчас работает на пределе.

- В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости, - отметил мэр столицы.

С 13 ноября студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение. Аналогичный режим работы столичное правительство рекомендует применить в федеральных и частных высших и средних учебных заведениях Москвы. С 13 ноября до 15 января льготные проездные карты учащихся, переведенных на удаленную учебу, будут заблокированы. Школьники и студенты для безопасности собственного здоровья должны соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу, рекомендует мэрия.

Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, боулингах и развлекательных клубах запрещается обслуживание клиентов ночью. Заведения общепита не будут работать с 23 часов до 6 часов утра. Введенные ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку еды и напитков.

Предприятиям и организациям, чья деятельность связана с обслуживанием граждан, рекомендуется ввести систему регистрации по номеру телефона. По доступу через QR-коды клиентов и сотрудников в столице уже работают многие рестораны, кафе и гостиницы, а теперь на режим чек-ин перешли все префектуры и управы Москвы.

Указ мэра также вводит новые ограничения для учреждений культуры и спортивных мероприятий. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия теперь можно будет проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре.

В столице временно приостанавливаются культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия с участием зрителей.

- При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн. Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти, - сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы также на два месяца запретил работу детских комнат в торговых центрах, лагерей дневного пребывания, детских уголков в заведениях общепита и других аналогичных мест развлечения при условии, что они размещены в зданиях. Развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе по-прежнему будут проводиться.

- Впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий, - подчеркнул Сергей Собянин.