Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду отказалась от дебатов

В наступающее воскресенье 15 ноября в Республике Молдова пройдет второй тур выборов президента страны, по итогам которого определится, кто из кандидатов – нынешний глава государства Игорь Додон или проевропейски и прорумынски настроенная экс-премьер Майя Санду – займут этот пост. Хотя в первом туре некое преимущество было за Санду, эксперты считают, что еще ничего не решено.

Между тем, сама кандидатка ведет себя в эти дни крайне непоследовательно. Сначала она отказалась от дебатов с конкурентом, заявив, что Додону надо «идти на дебаты с прокурором», затем согласилась, а накануне окончательно отказалась от очной встречи с Додоном. По всей видимости, она не хочет отвечать на весьма неудобные вопросы, которые сейчас всплывают в ее биографии. Так, например, команда Санду сейчас пытается доказать, что она никогда не поддерживала ЛГБТ. Журналистке, пытавшейся это оспорить, предъявили запись участия Санду в марше не ЛГБТ, а поддержки ЛГБТ. Кроме того, сама кандидат недавно открыто выступила на одном из каналов за внедрение в школах курса про права ЛГБТ и сексуальное воспитание.

Кстати, буквально сегодня выяснилось, что в 2009 г. Майя Санду входила в национальный совет Фонда Сороса в Молдавии. Что также ни одной строкой не отражено в е биографии. Есть ощущения, что за оставшееся до голосования время всплывет еще немного интереснейших фактов о жизни Санду и ее доходах.