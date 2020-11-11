ТОП-30: В столице выбрали самых перспективных участников трека MarTech Московского акселератора

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Завтра в Москве стартует трек MarTech Московского акселератора - это традиционный учебный интенсив для высокотехнологичных стартапов и компаний, продвигающих маркетинговые технологии. Впрочем, для участников проект это не только полезные знания от уже состоявшихся экспертов, но и хороший шанс найти инвесторов для развития.

Все желающие могли подать заявки на сайте i.moscow. Затем оргкомитет трека выбирал самые перспективные стартапы и компании по пяти направлениям:

- новые каналы продвижения и новые продуктовые решения;

- автоматизация обслуживания клиентов;

- эффективность маркетинга;

- анализ больших данных (data analytics);

- релевантность предложений.

В итоге были выбраны 30 лучших.

- Отобранные проекты будут в течение семи недель проходить акселерационную программу с опытными трекерами, встречаться с экспертами рынка, проходить менторские часы и коуч-сессии, - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Стартапы, которые проявят себя во время ближайших семи недель, смогут запустить пилотные проекты с компанией «МегаФон» (они выступают партнером трека). Если пилот покажет результат, есть перспективы заключения долгосрочного контракта.

- Мы заинтересованы в поиске новых продуктовых решений, направленных на создание лучшего клиентского сервиса для своих абонентов, - заявил директор по стратегии и развитию компании «МегаФон» Александр Соболев.

КСТАТИ

Итак, какие высокотехнологичные и маркетинговые стартапы вошли в список 30 счастливчиков?

- Detectum (поисковая строка на сайте интернет-магазина, которая понимает и угадывает желания покупателя, позволяет проще найти нужные товары и скорее оформить заказ),

- Antip.io (это платформа для анализа BTL и розничной аудитории, которая при помощи искусственного интеллекта собирает уникальную информацию об аудитории офлайн-магазина),

- Passteam (сервис по выдаче клиентам виртуальных карт лояльности для мобильных кошельков, позволяющий настраивать внешний вид карт, управлять информацией по ним и отправлять клиентам push-уведомления).