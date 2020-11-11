Зюганов проголосовал против льгот «детям войны»

Депутаты Мосгордумы от КПРФ не поддержали законопроект о льготных выплатах для «детей войны» - жителей Москвы, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Коммунисты отказались принимать участие в голосовании, проводившемся во время пленарного заседания столичного парламента 11 ноября, а Леонид Зюганов проголосовал против принятия законопроекта.

Инициативу ввести льготы для «детей войны» выдвинула партия «Единая Россия». Единороссы предложили внести изменения в закон города Москвы от 3 ноября 2004 года №70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» и утвердить льготную помощь за счет городского бюджета для этой категории москвичей. Законопроект был разработан в целях повышения уровня жизни россиян, чье детство пришлось на трагические годы войны. Документ предлагал законодательно закрепить за «детьми войны» статус льготной категории, отнести к ней москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и установить для них список мер социальной поддержки.

Предполагалось, что «дети войны» будут получать за счет городского бюджета ежемесячную денежную выплату. Кроме того, законопроект предлагал предоставить для «детей войны» льготный проезд в городском и пригородном транспорте, выделить для них бесплатные путевки в санатории и на курорты, а также закрепить право на возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам. Если бы закон был принят, «дети войны» также получили бы право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому, и целый ряд других льгот.

Напомним, ранее депутатам столичного парламента было рекомендовано комиссией Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрить законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.