Подготовка документов и консультации: в налоговой инспекции №46 Москвы открывается Центр услуг для бизнеса

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы) открывает обновленный Центр услуг для бизнеса в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) №46. Рабочее пространство ЦУБ с ярко выделенными зонами и «окнами приема» стало еще удобнее как для посетителей, так и для сотрудников.

Посетители смогут бесплатно получить здесь помощь в подготовке документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО) или индивидуального предпринимателя (ИП). Кстати, можно будет сразу подать эти документы в налоговую для открытия бизнеса.

«Специалисты ЦУБ при МИФНС №46 в вашем присутствии подготовят пакет документов для регистрации бизнеса, после чего вы сможете подать их для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя на рассмотрение налоговой инспекции в этом же здании. И это, конечно же, не единственная функция данного ЦУБ», - рассказал руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

В Центре услуг для бизнеса можно также подготовить документы для внесения изменений в ЕГРИП/ЕГРЮЛ, подготовить заявление для перехода на УСН, патентную систему и т.д.

Желающие могут также обратиться за бесплатными консультациями по любым вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве – выбор налогового режима, подбор мер господдержки – финансовой, имущественной, образовательной и другой. Специалисты расскажут о госзакупках, приёме на работу персонала, все о налогах для бизнеса, запуске своего дела, а также направят типовые договоры и подберут помещения от города. Напомним, что получить консультации об открытии и ведении бизнеса можно также онлайн на сайте mbm.mos.ru.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Центр услуг для бизнеса МИФНС №46, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2.

Время работы: пн. - чт. с 9.00 до 18.00, пт. - с 9.00 до 16.45. Схема проезда и другая актуальная информация - на mbm.mos.ru.

В разных округах Москвы работают и другие Центры услуг для бизнеса. Все перечисленные выше услуги можно получить в ближайшем к вам ЦУБ.