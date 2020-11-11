Антиквар нашел на аукционе украденные у него ценные вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские полицейские разбираются в странной истории: антиквар случайно нашел на аукционе украденные у него вещи. Мужчина смотрел лоты на площадке «Литфонда» и увидел свои снимки, о пропаже которых он даже не догадывался.

Удивленный коллекционер написал заявление в полицию, пропажу он оценил в 2,9 млн рублей.

Обычно, пропавшие редкие вещи практически не находят, а на аукционах не устанавливают откуда у человека вещь, выставленная на торги. Владиславу Середе банально повезло, он оказался в нужном месте и в нужное время.

Директор военно-исторической галереи «Военная мысль» и антикварного магазина 3 ноября попал на аукцион. Осматривал лоты и заметил старинные фотографии на военную тематику, среди которых узнал карточку из своего собрания.

Мужчина был удивлен, отправился проверить свою коллекцию и недосчитался несколько лотов. Пропали две золотых награды, целая кипа раритетных фотографий и книги начала ХХ века.

Как сообщает сайт mk.ru, самой дорогой потерей стал золотой гусарский жетон с вензелем императора. Раритетная вещь стоит не менее 1,5 млн рублей. Вторая утрата - золотая медали за храбрость времен Первой мировой войны – стоит около 400 тысяч рублей. Остальные вещи потянут почти на миллион рублей. Общий ущерб 2,9 млн рублей.

Скорее всего, украл ценности бывший сотрудник Середы. Мужчина работал в его антикварном магазине и при увольнении прихватил хозяйские вещи.

Владелец «Литфонда» Сергей Бурмистров объяснил, что речь идет о комиссионных товарах и вернуть их какой-то стороне аукционный дом не может.

- К нам каждую неделю обращаются люди, которые говорят, что вещи принадлежат им, а оказывается, что ситуация спорная. Если докажут, что предметы не принадлежат тому человеку, который их нам сдал, значит, будет разбирательство, - заключил Бурмистров.

Эксперты сходятся во мнении, что на аукционе часто можно нарваться на ворованную вещь. Причина в том, что покупатель не знает истории предмета, и имеет недостаточное информирование о хищениях предметов искусства.