Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду стремится не допустить жителей Приднестровья к выборам

На словах выступавшая за единую Молдову кандидат в президенты Майя Санду в реальности предпринимает лишь те шаги, которые способны разделить республику. Так, например, несколько дней назад она сказала, что при ее президентстве будут совершенно равноправно голосовать жители Молдовы, живущие «по обе стороны Днестра».

Однако, позже она потребовала аннулировать голосование приднестровцев, участвовавших в голосовании в первом туре. Что и неудивительно, если учесть, что именно в первом туре выборов активисты партии Санду блокировали дорогу, желая не допустить приднестровцев до голосования.

Кстати, об отношении Майи Григорьевны к истории Молдовы в тот же советский период лучше всех говорит тот факт, что она выступила категорически против ремонта мемориала Воинской славы в память о погибших защитниках страны в годы Великой Отечественной войны.

Интересно сравнить обещания Санду, данные ей избирателям, с намерениями все того же Додона. Майя Григорьевна обещает, что ее первым распоряжением по вступлению во власть будет указ о демонтаже забора вокруг резиденции президента. А Додон пообещал сделать все, чтобы в 2021-м году пенсии были проиндексированы на 10%.

Конечно, в плане ломать и демонтировать с Санду редко кто может конкурировать. За три года реформ Санду на посту главы Минобразования в республике были ликвидированы 11 образовательных учреждений, закрыты 19 училищ и 5 колледжей, а без работы остались свыше 400 преподавателей. Вот и сейчас она вновь пообещала в случае победы сократить «лишних бюджетников».

Напомним. 15 ноября в Молдове пройдет второй тур президентских выборов, в котором будут участвовать два кандидата - выступающий за тесное сотрудничество с Россией действующий президент Игорь Додон и прозападный политик Майя Санду.