В Москве число проживающих в детских домах сирот снизилось в три раза

В Москве более 90% детей-сирот воспитываются в семьях Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 93% детей сирот воспитываются в семьях, и только семь процентов – в специализированных учреждениях. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Число детей, живущих в учреждениях, с 2010 года снизилось в три раза. Если в 2010 году в центрах жили 4371 детей (25%), а в семьях — 12 665 детей (75%), то сейчас ситуация уже другая», — отметила Ракова.

Заммэра отметила, что семьи, взявшие на воспитание ребенка, могут получать материальную помощь и различные льготы. Она добавила, что за последние годы выплаты существенно выросли и сейчас составляют от 17,4 до 29 тысяч рублей, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Также приемные родители в Москве имеют право на бесплатный проезд и получают льготы на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, им компенсируют расходы на мобильную связь, а сами дети-сироты получают путевки для отдыха.

Анастасия Ракова напомнила, что психологическую, юридическую и другие виды помощи можно получить в Москве в 26 организациях поддержки семьи и детства, передает Москва 24.