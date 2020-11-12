Собянин: «Электронный дом» - новый этап развития жилищного самоуправления

Платформа "Электронный дом" вышла в новой версии.

Платформа «Электронный дом» запущена в новом формате, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обновленная версия стала более удобной и функциональной, кроме того, с 2021 года все жители города смогут принимать участие в собрании собственников в режиме онлайн. О новых опциях «Электронного дома» Сергей Собянин рассказал в своем блоге на сайте мэра Москвы.

- 12 ноября 2020 года мы открываем обновленную версию «Электронного дома». Начиная с сегодняшнего дня, собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание в электронном виде, используя платформу «Электронный дом». В 2021 года проведение онлайн-собраний собственников будет доступно всем жителям города, - написал мэр.

По словам Сергея Собянина, правила проведения электронных собраний будут изменены. Раньше длительность электронного голосования составляла стандартный срок в 5 дней. Теперь же жильцы смогут сами выбрать удобный для себя временной промежуток от 7 до 60 дней.

Пилотный проект «Электронный дом» стартовал в январе 2018 года. Благодаря платформе жители города могли решить многие насущные вопросы путем онлайн-голосования. Эта форма заменила традиционные очные собрания и поквартирный обход с подписными листами. Во время электронных собраний собственники жилья могут проголосовать по юридически значимым вопросам управления своими домами.

- Правда, принять решение о переводе общих собраний в электронный вид было непросто. Для этого нужно было хотя бы раз собраться вместе и проголосовать по старинке - расписавшись в подписном листе. Но даже с этим ограничением «Электронный дом» оказался востребован москвичами. За два года к проекту присоединились жители примерно 10% многоквартирных домов. А в 102 домах собственники квартир смогли организовать общее собрание и перевели управление своим домом в электронный формат, - подчеркнул Собянин.

На практике оказалось, что многие жители столицы готовы пользоваться электронными технологиями при управлении своим домом, однако очное собрание стало для них непреодолимым барьером. Устранить его удалось в мае этого года, когда Государственная дума проголосовала за новые поправки в Жилищный кодекс.

- Теперь жители могут принять решение о проведении общих собраний собственников на платформе «Электронный дом» без предварительного одобрения на очном собрании, - написал мэр, сообщив, что именно для реализации этого права москвичей и открывается обновленная версия.

Кроме возможности провести онлайн-собрание платформа «Электронный дом» предлагает и другие полезные опции: это и электронная доска объявлений, и специальный чат для общения с соседями по дому.

Сергей Собянин особо отметил: Москва стала первым городом России, в котором у жителей есть возможность реально участвовать в городском самоуправлении и самим принимать решение о судьбе своих домов.

- Теперь настало время воплотить эту возможность в жизнь. Конечно, голосовать - это значит делать выбор и нести за него ответственность. Многим жителям это непривычно. Но, во всяком случае, стоит попробовать. Ведь это же ваш дом, - подчеркнул столичный градоначальник.

Чтобы получить доступ к платформе «Электронный дом», жильцу необходимо подтвердить, что он имеет отношение к конкретному дому. Москвич может там проживать, быть прописанным или являться собственником квартиры. Внести и подтвердить свои данные можно на сайте mos.ru в личном кабинете, зайдя в раздел «Профиль» во вкладке «Недвижимость».