В Москве врачи сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ за два года

В Москве за два года сделано более 1,5 млн дистанционных ЭКГ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачи московской скорой помощи сделали более полутора миллионов дистанционных ЭКГ за два года. Это стало возможно за счет развития цифровых технологий в сфере здравоохранения. Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Цифровые технологии позволяют автоматизировать ряд процессов, ускоряя получение результата, что особенно важно при оказании экстренной медпомощи. <…> Всего за два года было проведено более 1,5 миллионов дистанционных ЭКГ», - цитирует заместителя мэра РИАМО.

По словам Анастасии Раковой, цифровизация системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений для столицы. Новые кардиографы, предназначенные для дистанционной расшифровки, появились на «скорых» два года назад. Они позволяют ускорить процесс расшифровки ЭКГ и ускорить лечение пациентов с сердечными заболеваниями.

В настоящее время все бригады скорой помощи в столице оборудованы современным оборудованием. Врач-кардиолог мгновенно получает данные на сервер кардиологического пульта по беспроводному каналу связи, а готовый ответ отправляет обратно бригаде, которая находится на выезде, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.