«Детям хочется в школу»: Заслуженный учитель прокомментировал отмену ноябрьских каникул

Заслуженный учитель прокомментировал отмену ноябрьских каникул Фото: Олег ЗОЛОТО

Московским школьникам надоело отдыхать, они хотят учиться. Так прокомментировал новость об отмене ноябрьских каникул заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. Он напомнил, что в октябре вместо заслуженной недели школьники и так отдыхали две.

«Ничего, что уже две недели были каникулы? <…> Дети отгуляли, <…> устали от этих каникул. Им хочется в школу», — цитирует заслуженного учителя телеканал «360».

При этом Ямбург добавил, что если семья заранее спланировала отпуск в ноябре с учетом плановых каникул, то в это случае школы могут отпустить ребенка по заявлению родителей дней на пять.

Эксперт напомнил, что в настоящее время в Москве ученики средней и старшей школы учатся дистанционно из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно городским ограничениям, ребята останутся на дистанционке как минимум до 22 ноября.

Добавим, что в Подмосковье переход учеников на уделанный формат обучения является добровольным. На фоне пандемии школьники могут перейти на домашнее обучение по решению родителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».