В Госдуме оценили введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь

В Госдуме поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Госдуме поддержали введение в Москве ограничительных мер в новогоднюю ночь. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уверен, что отмена массовых мероприятий поможет избежать всплеска заболеваемости коронавирусом.

«Достаточно выверенные шаги и, в общем-то, необходимые. Уже сейчас наработан опыт, когда у нас по Москве возникают риски роста после таких массовых мероприятий, поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия», - цитирует депутата RT.

Решение столичных властей Николай Говорин назвал оправленным, признав, что эта ситуация действительно непростая.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мероприятиях в городе. Он сообщил, что все массовые мероприятия в новогоднюю ночь отменяются, рестораны, кафе, бары и клубы работать не будут. Зато гулять по городу в ночь с 21 декабря на 1 января можно беспрепятственно, передает сайт NEWS.ru.