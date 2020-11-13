Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду скрывает источники своих доходов

Одним из самых внятных пунктов в общей невнятице программы Майи Санду, вышедшей во второй тур голосования на президентских выборах, является «борьба с коррупцией». Однако, ее команда, в которую входят засветившийся на краже миллиарда долларов одни из ближайших помощников олигарха Плахотнюка Андриану Канду, и фигурант громкого коррупционного дела на посту главы Кишинева Дорин Киртоакэ, заставляют сомневаться в чистоте помыслов этих людей.

Как выяснилось, мягко говоря, и сама Майя Григорьевна поторопилась облечь себя в «белые одежды» невинности. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в эфире Radio Moldova рассказал, что все та же злополучная кража миллиарда долларов происходила при непосредственном участии Майи Санду, работавшей тогда в республиканском правительстве.

- Нужно начать с того, как произошла эта кража и хочу отметить только четыре шага, за которые голосовала Майя Санду. Первый – 19 июня 2013 года уменьшена доля государства в Банка де экономий с 56 до 33%, на заседании правительства Майя Санду голосовала за. Второй – 25 сентября 2014 года изменено законодательство, чтобы сделать возможным кражу миллиарда. Майя Санду голосовала за. 13 ноября 2014 года были выданы гарантии Майя Санду голосует за. 27 марта 2015 года еще 5,5 млрд – Майя Санду голосует за. Вот откуда взялись 13 млрд леев – кража миллиарда, - заявил президент.

Однако, как оказалось, не брезгует кандидат от «проевропейской оппозиции» и по мелочи. Она никогда и нигде не отражала факты своей работы на структуры Сороса в республике, а так же, как оказалось, официально нигде не работающая после отставки правительства в прошлом году Майя Санду, получает зарплату сразу в нескольких НПО. Равно как и ее «безработные» друзья и соратники. А уже эти НПО получают деньги из западных фондов. Эти факты обнародовал в прямом эфире Sputnik Молдова депутат парламента РМ Богдан Цырдя на своей пресс-конференции. Парламентарий обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой дать оценку действиям неправительственных организаций в период кампании по выборам президента страны.

Напомним. 15 ноября в Молдове пройдет второй тур президентских выборов, в котором будут участвовать два кандидата - выступающий за тесное сотрудничество с Россией действующий президент Игорь Додон и прозападный политик Майя Санду.