Дистанционное обучение помогло пяти тысячам московских школьников избежать COVID-19

На дистанционное обучение переведены 500 тысяч московских старшеклассников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вовремя введенный в столице режим дистанционного обучения позволил уберечь от заражения коронавирусом примерно 5 тысяч московских школьников. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всплеска заболеваемости COVID-19 среди старшеклассников не зафиксировано.

По ее словам, с 4 октября еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе москвичей выросла более чем в два раза. Примерно на столько же увеличилось и общее количество заболевших в неделю. При этом единственной группой, в которой врачи не отметили роста числа заболевших, стали ученики средних и старших классов.

- Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на 5 тысяч человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти 7 тысяч, - рассказала Анастасия Ракова журналистам. - Отмечу, что в таком случае, даже без учета заражения ими других контактных лиц, общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%. Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тысяч человек.

С этой недели на дистанционную форму обучения переведены и студенты – учащиеся столичных вузов и колледжей.

- Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти - приказ министерства образования и науки был подписан на этой неделе, - отметила вице-мэр.

Решение перевести столичных старшеклассников на дистанционное обучение принял мэр Москвы Сергей Собянин. После того, как в начале октября из-за роста заболеваемости коронавирусом дети вместо одной недели каникул провели на отдыхе две недели, столичный градоначальник ввел режим удаленных уроков для учеников 6-11 классов. На очные занятия с 19 октября в школы вернулись только младшеклассники, ученики 1-5 классов. Сейчас в дистанционно формате учатся примерно 500 тысяч московских старшеклассников.

Напомним, 10 ноября мэр Москвы опубликовал указ о новых ограничительных мерах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице. Студенты городских вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение, аналогичный режим работы столичное правительство рекомендовало применить в федеральных и частных высших и средних учебных заведениях Москвы. С 13 ноября до 15 января льготные проездные карты учащихся, переведенных на удаленную учебу, будут заблокированы. Школьники и студенты для безопасности собственного здоровья должны соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу, рекомендует мэрия.

Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, боулингах и развлекательных клубах запрещается обслуживание клиентов ночью. Заведения общепита не будут работать с 23 часов до 6 часов утра. Введенные ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку еды и напитков.

Предприятиям и организациям, чья деятельность связана с обслуживанием граждан, рекомендуется ввести систему регистрации по номеру телефона. По доступу через QR-коды клиентов и сотрудников в столице уже работают многие рестораны, кафе и гостиницы, а теперь на режим чек-ин перешли все префектуры и управы Москвы.

Указ мэра также вводит новые ограничения для учреждений культуры и спортивных мероприятий. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия теперь можно будет проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре. В столице временно приостанавливаются культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия с участием зрителей.

Новые меры введены в столице с 13 ноября и будут действовать два месяца – до 15 января 2021 года.