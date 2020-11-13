Синоптики рассказали, когда в Москву придут морозы

Синоптики сообщили о похолодании в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москву и Подмосковье морозы придут уже в начале следующей недели. Синоптики обещают похолодание со вторника, 17 ноября. А этого времени в столичном регионе будет держаться осенняя погода.

«Европейской России недолго остается наслаждаться положительными температурами, сюда тоже скоро придет зима. В Москве вплоть до конца этой недели вполне осенние плюс 2...4 градуса», — цитирует метеорологов РИАМО.

Синоптики добавил, что в воскресенье, 15 ноября, в регионе возможны осадки. А после этого в Москве и области начнется отток атлантического тепла. Уже во вторник столбики термометров покажут не больше нуля.

Напомним, ранее специалисты сообщили, что похолодание в Москву принесут воздушные массы с Баренцева моря. Они принесут не только холодную ветреную погоду, но и осадки в виде мокрого снега с дождем, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».