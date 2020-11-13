Депутат Мосгордумы Головченко: Надо увеличить бюджетные расходы на инновации

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко настаивает на увеличении расходов на инновации. По его мнению, в бюджете Москвы на 2021 год следует заложить дополнительные средства на реализацию проектов, связанных с необходимыми для жизни города цифровыми системами.

- Вместе с коллегами на заседании комиссии мы обсудили проект бюджета на 2021 год. На мой взгляд, главное – тот факт, что при общем ухудшении экономической ситуации в стране и городе нам удалось сохранить финансирование городских программ, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также цифровых проектов. Речь идет прежде всего о повышении уровня безопасности и комфорта жизни, - рассказал Головченко Агентству городских новостей «Москва», - Реализация проектов, связанных с необходимыми для жизни города цифровыми системами, должна стать одним из важнейших приоритетов Москвы. Эти проекты требуется обеспечить дополнительным финансированием.

Сейчас в проекте бюджета столицы на 2021 год на обеспечение информационной безопасности выделяется 1,5 млрд руб. В эту сумму заложены расходы на защиту информации в городских системах и безопасное хранение данных.

Депутат подчеркнул: мифы о «цифровом концлагере», как иногда называют системы цифрового наблюдения пользователи социальных сетей, не имеют под собой ни малейшего основания. Одна из главных задач московских властей – обеспечить безопасность жителей столицы. Поэтому все проекты реализуются именно для безопасности москвичей.

- Нам нельзя снижать темпов разработки и внедрения цифровых сервисов и услуг. Мы сейчас задаем темп развития этой сферы во всей стране – нужно продолжать так же. Нужно удерживать в стране программистов и разработчиков. Экономить на будущем нельзя, — считает Головченко.

Он также отметил важность мер помощи для малого и среднего бизнеса. В 2021 году на поддержку предпринимательства из городского бюджета планируется направить 10,1 млрд. рублей, до 2023 года общая сумма помощи бизнесу составит 30,2 млрд руб. По мнению Головченко, московский бизнес серьезно пострадал из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и нужно поддержать его, чтобы обеспечить стабильность работы и своевременное поступление налоговых платежей в бюджет города.

- В конечном счете успешная работа предпринимателей обеспечивает наполнение бюджета за счет налоговых отчислений в бюджет. Мы заинтересованы в том, чтобы в Москве было больше инновационных промышленных предприятий, офисов и конструкторских и исследовательских бюро. Останавливаться нельзя. Подчеркну, что бюджет Москвы социально ориентирован. Значит, экономика Москвы должна зарабатывать больше, чтобы было, из чего платить пенсии и прочие выплаты незащищенным слоям населения, - отметил Головченко.

Напомним, ранее правительство Москвы объявило, что, несмотря на пандемию коронавируса, все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме. Бюджет столицы на 2021-2023 годы останется социально ориентированным. Более 56% расходов городской казны в 2021 году будут направлены на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан. На эти цели в столичном бюджете выделяется 1,8 трлн. рублей. При этом сумма социальных расходов по сравнению с 2020 годом увеличена более чем на 90 млрд. рублей.

Главный приоритет в бюджете-2021 отдан медицине: финансирование здравоохранения увеличится на 11,8%. Также выросли расходы на развитие культуры (+5,4%), социальную поддержку жителей (+5,0%), спорт (+5,0%) и образование (+2,6%).

Ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета вырастут на 6,5% по сравнению с нынешним годом. И хотя общий спад экономики, вызванный пандемией COVID-19, сказался на налоговых поступлениях от наиболее пострадавших отраслей городской экономики (в их числе – общепит, бытовые услуги, туристическая сфера), они были компенсированы ростом отчислений от предприятий обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи и других отраслей.