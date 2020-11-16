В бюджете Москвы заложена бесплатная вакцинация москвичей от COVID-19

20 тысяч добровольцев в столице уже сделали прививку от COVID-19. Фото: REUTERS

Москва в 2021 году выделит 10 млрд. рублей на прививки от коронавируса. Бесплатная вакцинация предусмотрена для всех жителей города, таким образом, каждый москвич сможет сделать прививку от COVID-19, чтобы чувствовать себя в безопасности. Всего в проекте бюджета столицы на ближайшие три года на вакцинацию заложено 30 млрд. рублей.

- В 2020 году Москва, как и весь мир, столкнулась с эпидемией новой коронавирусной инфекцией. В столице были приняты беспрецедентные меры по борьбе с ее распространением. Помимо проведения противоэпидемиологических мероприятий, открытия временных госпиталей, организации специализированных коек и обеспечения всех заболевших бесплатными лекарственными препаратами, проводится массовое бесплатное тестирование москвичей на определение антител к вирусу. Также в ближайшее время начнется массовая вакцинация от коронавируса, на которую в следующем году город выделит 10 миллиардов рублей. Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот и завершаем создание сети прививочных кабинетов, - рассказал 16 ноября во время первого чтения проекта бюджета Москвы на 2021 год руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Сейчас пострегистрационное клиническое исследование вакцины от коронавируса продолжается. Оно проводится правительством Москвы совместно с исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи на базе столичных поликлиник. В рамках эксперимента прививку от COVID-19 сделали уже более 20 тысяч человек. Все получившие вакцину чувствуют себя в пределах нормы, ни одного тяжелого осложнения после прививки не зафиксировано.

На сегодняшний день вакцинация считается наиболее эффективной и безопасной защитой от коронавирусной инфекции. В свое время именно вакцины помогли победить такие тяжелые болезни, как оспа, корь, столбняк, полиомиелит и др. Каждый год в Москве проводится профилактическая вакцинация от гриппа, что позволило с 2011 года снизить уровень заболеваемости в 23 раза. В проекте бюджета столицы на ближайшие три года на профилактику инфекционных болезней заложено около 38 млрд. рублей. Ежегодно на эти цели Москва будет направлять 12,7 млрд. рублей.

Главный приоритет в проекте бюджета столицы отдан медицине: финансирование здравоохранения в 2021 году увеличится на 11,8%. Также выросли расходы на развитие культуры (+5,4%), социальную поддержку жителей (+5,0%), спорт (+5,0%) и образование (+2,6%).

Правительство Москвы объявило, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме. Бюджет столицы на 2021-2023 годы останется социально ориентированным. Более 56% расходов городской казны в 2021 году будут направлены на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан. На эти цели в столичном бюджете выделяется 1,8 трлн. рублей. При этом сумма социальных расходов по сравнению с 2020 годом увеличена более чем на 90 млрд. рублей. Планируется, что доходы городского бюджета в будущем году вырастут на 6,5% по сравнению с нынешним годом.