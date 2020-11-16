В Подмосковье полиция задержала телефонного мошенника

Полиция задержала мошенника Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в телефонном мошенничестве. Нарушитель звонил пенсионерам, представлялся сотрудником банка и убеждал их перевести ему свои сбережения.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, мошенник предлагал пенсионерам заплатить налог за несуществующие денежные компенсации.

«Злоумышленник позвонил 83-летнему местному жителю, представился сотрудником одного из банков и сообщил, что пенсионеру полагается компенсация за приобретенные им медицинские препараты. Чтобы получить деньги, необходимо заплатить налог - около 50 тысяч рублей. Мужчина, поверив словам якобы работника кредитной организации, перечислил денежные средства на указанный счет», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Через некоторое время пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Звонившего удалось задержать. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина. Сейчас он заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дела, проходит проверка на причастность мошенника к аналогичным преступлениям, передает РИАМО.