Единоросс Гусева требует увеличить бюджет на соцподдержку безработных

Депутат Мосгордумы от «Единой России», председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Депутат Мосгордумы от «Единой России», председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева настаивает на увеличении размера соцподдержки безработным в 2021 году. По ее мнению, в проекте бюджета столицы на будущий год необходимо заложить дополнительные средства на помощь людям, оставшимся без постоянного дохода.

- Несмотря на неблагополучные внешние условия, бюджет Москвы остается социально ориентированным. Между тем, ряд программ социальной поддержки стоило бы усилить, особенно сейчас, в условиях пандемии и сопутствующих ей экономических трудностей. На мой взгляд, к таким программам относится и поддержка людей, потерявших работу. Уровень безработицы в Москве достаточно низок по мировым меркам - около 3,04%, однако нам стоит подумать в сторону увеличения соответствующих статей расходов городского бюджета, - рассказала Людмила Гусева Агентству городских новостей «Москва».

Депутат сообщила, что в проекте бюджета на выплаты безработным планируется выделить 2,1 млрд рублей. Это надбавки столичного правительства, которые горожане получат в дополнение к федеральному пособию: 850 рублей в месяц плюс возмещение расходов на пользование транспортом в сумме 1 тысяча 450 рублей.

- Последнее особенно актуально для людей, после потери работы находящихся в стесненных материальных обстоятельствах: часто именно расходы на транспорт - необходимые в том числе для поиска новой работы - составляют значительную проблему для безработных, - подчеркнула Людмила Гусева.

Кроме прямых денежных компенсаций в столице действуют многочисленные программы помощи людям, лишившимся трудовых доходов. По слова депутата, столичная служба занятости работает эффективно и по мировым стандартам. С начала 2020 года удалось обеспечить новыми рабочими местами более 150 тысяч москвичей. Почти две трети из них трудоустроились в течение последних четырех месяцев.

Напомним, ранее столичные власти сообщили, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме. Бюджет столицы на 2021-2023 годы останется социально ориентированным. Более 56% расходов городской казны в 2021 году будут направлены на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан. На эти цели в столичном бюджете выделяется 1,8 трлн. рублей. При этом сумма социальных расходов по сравнению с 2020 годом увеличена более чем на 90 млрд. рублей.

Главный приоритет в проекте бюджета столицы отдан медицине: финансирование здравоохранения в 2021 году увеличится на 11,8%. Также выросли расходы на развитие культуры (+5,4%), социальную поддержку жителей (+5,0%), спорт (+5,0%) и образование (+2,6%).

Ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с нынешним годом. И хотя общий спад экономики из-за пандемии COVID-19 сказался на многих отраслях (в их числе – общепит, бытовые услуги, туристическая сфера) и на налоговых поступлениях от них, потери столичной казны были компенсированы ростом отчислений от предприятий обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи.