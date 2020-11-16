Стали известны личности пятерых пациентов, умерших в частной московской клинике

Стали известны личности пяти пациентов, умерших в частной клинике в Москве Фото: Shutterstock

Стали известны личности пятерых пациентов, погибших в «Первой университетской клинике» на Мичуринском проспекте в Москве.

Первое уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в 2019 году, затем череда смертей повторилась.

Сайт mk.ru выяснил, кто из пациентов погиб от некачественного обслуживания.

Первой жертвой в ноябре 2019 года стала 39-летняя уроженка Адыгеи. Родственникам долго не отдавали труп, требуя заплатить долг в 400 тысяч рублей, хотя при заключении договора фигурировала иная сумма. Тогда в дело вмешалась полиция, но не успели силовики разобраться в этой истории, как произошла новая.

27 апреля 2020 года в клинике умер известный ученый, кандидат географических наук, завлабораторией рудных металлов Алексей Платэ. Мужчине было 60 лет, и он лечил заболевание органов пищеварения, а скончался от тромбоэмболии.

Спустя сутки констатировали смерть 65-летнего Сергея Вартазарова. Мужчина обратился в клинику из-за обострения язвенной болезни, и умер во время переливания крови. Позже выяснилось, что клиника не имела лицензии на проведение манипуляций по специальности «трансфузиология».

11 июня текущего года скончался четвертый пациент – полковник в отставке, 92-летний Николай Цюман. Мужчину привезли с переломом шейки бедра и врачи, не имея лицензии по специальностям «травматология» и «ортопедия», взялись за лечение. В заключении о смерти значится, что пенсионер умер от отека головного мозга.

7 июля в клинике умер бывший депутат Саратовской областной думы Сергей Баканов. Он лечился от рака и врач-онколог, по словам родственников, не контролировал прием лекарственных препаратов.

Спустя месяц после последней смерти в клинику нагрянул Росздравнадзор и лишил клинику лицензии. Медучреждение было закрыто, а теперь ситуацией занимаются следователи.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова отметила, что «в ближайшее время в рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники».