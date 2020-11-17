Дистанционка для 6-11 классов продлена для снижения заболеваемости COVID-19

Московские старшеклассники будут учиться дистанционно еще две недели - до 6 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6-11 классов еще на две недели – до 6 декабря. Об этом столичный градоначальник сообщил в блоге на своем персональном сайте. Сергей Собянин подчеркнул, что режим удаленных уроков позволяет сдерживать заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков и является эффективной профилактической мерой в борьбе с пандемией.

- Количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, вновь заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю, - написал мэр Москвы.

Серей Собянин также рассказал, что удалось стабилизировать уровень заболеваемости и среди москвичей старше 65 лет. В неделю московские медики диагностируют коронавирус у 5-6 тысяч пациентов этого возраста. По мнению мэра, этого удалось добиться благодаря режиму самоизоляции, который действует для пожилых москвичей и для старшеклассников. Дети меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

- Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря 2020 года. Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких, - подчеркнул Сергей Собянин.

По последним данным на 17 ноября, в столице выявлено 5882 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 74 человека. Вылечились от коронавируса 5274 пациента. Всего с начала пандемии в Москве заболели 522 456 человек.

Напомним, с 19 октября на очные занятия в школы вернулись только младшеклассники, ученики 1-5 классов. Старшеклассники же продолжили занятия на удаленке. Сейчас в дистанционном формате учатся примерно 500 тысяч московских школьников.

С прошлой недели на дистанционную форму обучения переведены и студенты – учащиеся столичных вузов и колледжей. 10 ноября мэр Москвы опубликовал указ о новых ограничительных мерах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице. Студенты городских вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение до 15 января, аналогичный режим работы столичное правительство рекомендовало применить в федеральных и частных высших и средних учебных заведениях Москвы. До 15 января льготные проездные карты учащихся, переведенных на удаленную учебу, будут заблокированы. Школьники и студенты для безопасности собственного здоровья должны соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу, рекомендует мэрия.

Указ мэра Москвы от 10 ноября также вводит новые ограничения для учреждений культуры и спортивных мероприятий. В столице временно приостанавливаются культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия с участием зрителей. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия теперь можно будет проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре.