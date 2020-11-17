Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве и Подмосковье

Жителей столичного региона предупредили о ледяном дожде Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вечером в среду, 18 ноября, жителей столичного региона ждет ледяной дождь. Атмосферный фронт с непогодой сначала придет на северо-запад Подмосковья, а потом переместится в город.

«После полуночи и до утра ледяной дождь пройдет уже по всему столичному региону и самой Москве. Отложения льда толщиной 0,5–1,5 миллиметра будут замечены на деревьях, дорогах, линиях электропередачи. Автомобилисты и пешеходы, будьте готовы», - приводит сообщение центра погоды «Фобос» Москва 24.

Специалисты отметили, что ночью в верхней части атмосферы температура будет слабоположительной, а у земли около нуля градусов. Из-за этого выпадающий снег преобразуется в ледяной или переохлажденный дождь.

Согласно прогнозам метеорологов, непогода начнется в среду после 20:00. Первыми погодное явление испытают на себе жители Волоколамска, Рузы, Можайска, Клина и Дмитрова, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».