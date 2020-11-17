В Госдуме прокомментировали продление дистанционного режима для учащихся в Москве

В Госдуме оценили продление дистанционного обучения в Москве Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении дистанционного режима обучения для старшеклассников обусловлено эпидемиологической обстановкой в городе. Так прокомментировал решение столичных властей глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Я могу только напомнить слова президента, что любые принимаемые решения и ограничительные меры должны быть адекватны существующей угрозе. Москва — самый крупный по населению субъект, и здесь, конечно, рост заболеваемости наиболее интенсивный. Что касается детей, с одной стороны, это решение мэра продиктовано эпидобстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора», — цитирует Нилова RT.

Депутат добавил, что если такое решение было принято градоначальником, значит существующие обстоятельства не позволили поступить иначе.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении дистанционного обучения до 6 декабря для учеников 6-11 классов. Эта мера связана с увеличением числа заболевших коронавирусом в городе, передает РИАМО.