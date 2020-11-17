Специалисты обсудят основные проблемы подготовки тележурналистов

Эксперты обсудят проблемы тележурналистики

В Институте кино и телевидения обсудят проблемы подготовки современных тележурналистов. Круглый стол на тему «Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения», пройдет 18 ноября 2020 года.

Организаторами мероприятия значатся ГИТР, Международная академия телевидения и радио (IATR), Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Как сообщает телеканал ОТР, формат мероприятия будет смешанный: часть экспертов приглашена в студию, а часть будет вести дискуссию в онлайн-режиме.

Модератор- заведующая кафедрой телерадиожурналистики Института кино и телевидения (ГИТР) Александра Анатольевна Рассадина.

Участники:

Млечин Леонид Михайлович, Председатель Правления Международной академии телевидения и радио, директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России;

Ерофеев Сергей Владимирович, исполнительный директор Международной академии телевидения и радио, декан факультета журналистики Института кино и телевидения (ГИТР);

Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова;

Поляков Максим Львович, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, академический директор магистратуры «Цифровые коммуникации и новые медиа», Школы медиакоммуникаций Института Общественных Наук РАНХиГС;

Умановский Вячеслав Владленович, ректор Академии медиаиндустрии, директор Центрального Дома Журналиста;

Тихомирова Татьяна Борисовна, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Куприянов Александр Михайлович, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Таллер Владимир Михайлович, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, член Правления Международной академии телевидения и радио

Самолетов Алексей Эдуардович, журналист, актёр, сценарист, режиссёр, обозреватель телеканала «Звезда».

Трансляцию мероприятия можно посмотреть 18 ноября в 12:00 на YouTube-канале ГИТРа.