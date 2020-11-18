Синоптики пообещали москвичам теплый декабрь

Синоптики прогнозируют теплый декабрь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В декабре на европейской части России ожидается теплая погода. Температура воздуха большую часть месяца может продержаться выше климатической нормы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, нормой в Москве в декабре считаются ночные температуры минус 5-10 градусов, дневные - минус 7. Однако в этом году, по предварительным прогнозам, температура будет выше в среднем на один градус. При этом в городе может выпасть около 56 мм осадков, примерно столько же, сколько и в ноябре, передает «Российская газета».

Людмила Паршина добавила, что в рамках нормы в декабре должно было бы выпасть 19 сантиметров снега, а в новогоднюю ночь температура должна быть минус 5-10 градусов. Правда, эти нормы в столичном регионе уже давно не соблюдаются.

Добавим, что на этой неделе погода в Москве и Подмосковье держится на уровне минус двух – плюс трех градусов. До вечера пятницы, 20 ноября, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В столице и области прогнозируется сильный ветер и ледяной дождь, передает РИАМО.