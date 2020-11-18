В Подмосковье полиция задержала подозреваемого в сбыте 2 килограммов наркотиков

Полиция задержала закладчика Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Подозреваемого задержали в лесу в Солнечногорском районе, когда он доставал мешок из тайника. При досмотре в мешке были обнаружены двадцать свертков с наркотическими веществами.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 2 килограммов», — цитирует сообщение ведомства РИА ФАН.

Задержанным оказался 23-летний молодой человек, житель Архангельской области. В полиции пояснили, что он выполнял роль курьера и закладчика. Молодой человек забирал наркотики, фасовал и оставлял в тех местах, где ему говорили, не контактируя напрямую с заказчиками.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время молодой человек находится под стражей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».