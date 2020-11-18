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Стройкомплекс: Москва продолжает активное развитие транспортного каркаса

Андрей Бочкарев рассказал об основных строительных проектах столицы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Продолжается активное развитие транспортного каркаса Москвы

Продолжается активное развитие транспортного каркаса Москвы

Фото: Алиса ТИТКО

За последние 10 в Москве на 65% была выполнена программа по удвоению протяженности линий столичного метро, рассчитанная до 2025 года. Кроме того в городе более чем на 1000 км выросла дорожная сеть. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Стройкомплекс продолжает активное развитие транспортного каркаса столицы. Только с начала этого года мы построили 15,6 км линий и шесть новых станций метро. До конца года планируем ввести еще три станции», – цитирует Бочкарева сайт stroi.mos.ru.

По словам заместителя мэра опережающими темпами продвигается реализация одного из важнейших строительных проектов – прокладка Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Полностью достроить новую ветку планируется уже к 2023 году.

«Начиная с 2011 года в Москве ежегодно вводится в строй не менее 100 км новых дорог. Только с начала 2020 года обеспечен ввод 103 км дорог, возведено 23 транспортных сооружения и 17 пешеходных переходов», – подчеркнул Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, сейчас ключевой задачей является интеграция всех транспортных сетей города в единую систему, а также решение транспортных проблем, которые накопились в предыдущие десятилетия. Решение этих задач Стройкомплексу поручено лично мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Сейчас для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых магистралей, которая уже готова на 72%», – прокомментировал ситуацию Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что Северо-Западная хорда уже полностью открыта для автомобилистов, на Северо-Восточной хорде открыто движение по шести участкам, а на Южной рокаде — по 3 участкам, Юго-Восточная хорда находится в процессе строительства.

Добавим, что ввод последнего участка Северо-Восточной хорды, которая свяжет сразу три округа столицы, позволит местным жителям сэкономить в пути более 40 минут.

После запуска движения в рамках благоустройства территории вдоль СВХ будет высажено почти две тысячи деревьев и около 10 тысяч кустарников, в том числе в виде двухрядной живой изгороди. Дополнительно для защиты фауны на участке СВХ, прилегающей к «Лосиному острову», будут построены свето- и шумозащитные экраны и дополнительные защитные сооружения, чтобы избежать столкновения животных и водителей.