Законопроект о бюджете Москвы принят МГД в первом чтении

Проект закона был внесен в городской парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным Фото: Иван ВИСЛОВ

Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят в первом чтении Московской городской думой и готовится ко второму чтению. Об этом сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

«Мосгордума в первом чтении рассмотрела проект закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Бюджет Москвы программный, социальный и инвестиционный. В приоритете - поддержка москвичей и развитие здравоохранения. Столица в полном объеме выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии», - заявил Шапошников.

Председатель Мосгордумы добавил, что предварительно законопроект уже прошел обсуждения в профильных комиссиях столичного парламента. В результате, было рекомендовано принять его в первом чтении.

«Сейчас идет конструктивная работа с исполнительной властью, у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению», - отметил Алексей Шапошников.

Сообщается, что согласно проекту бюджета, в 2021-2023 гг на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы» заложено 1 трлн 756 млрд рублей. Только в 2021 году на эти цели будет потрачено 569 млрд рублей. Таким образом каждый третий житель города сможет получить поддержку от властей, а это более 4,5 млн человек.

Как сообщил Шапошников, приоритетными направлениями для города является поддержка пенсионеров, детей-сирот, инвалидов, семей с детьми, а также москвичей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и безработных.

«Особое внимание - старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, «детям войны». Помимо денежных выплат город гарантирует льготы по ЖКХ, проезду в транспорте, медицинскому и социальному обслуживанию. <...> Так, с 2021 года минимальная пенсия москвича составит 20 тыс. 220 руб.», - подчеркнул депутат.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составил более 2,6 трлн рублей. Общий объем расходов – более 3,1 трлн рублей, а дефицит бюджета составит более 500 млрд рублей. При этом к 2023 году дефицит бюджета планируется сократить практически в пять раз.

Проект закона городского бюджета был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным.