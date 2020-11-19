Депутат Мосгордумы Орлов: Бюджет Москвы 2021 года остается социальным

Столичный бюджет на 2021 год останется социальным, отметил во время заседания городского парламента заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. По его словам, 2020 год стал для Москвы одним из самых тяжелых за последние десятилетия. Тем не менее, экономика столицы выдержала, и в будущем году город выполнит перед своими жителями все социальные обязательства.

- Бюджет Москвы - концентрированное выражение экономической, социальной, инвестиционной политики города. Этот год не просто сложный, он один из самых тяжелых за последние десятилетия. Многие мегаполисы и страны находятся в экономическом кризисе и даже на гране дефолта или банкротства. Москве пока удалось выстоять. Это результат грамотных и эффективных действий правительства Москвы по снижению негативного воздействия пандемии и снижению цен на энергоресурсы на экономику города, результат экономической, налоговой, инвестиционной и бюджетной политики города последних лет. Бюджет по традиции остается социальным, - рассказал Степан Орлов.

На социальную сферу столица в 2021 году направит больше половины своих расходов – 56%. На эти цели в бюджете выделяется 1,8 трлн. рублей. При этом сумма социальных расходов по сравнению с 2020 годом увеличена более чем на 90 млрд. рублей.

- Бюджет развития Москвы это не только адресная инвестиционная программа, транспорт, капремонт, это еще и развитие науки, инноваций, создание высокотехнологичных рабочих мест, - подчеркнул Степан Орлов.

Главный приоритет в проекте бюджета столицы отдан медицине: финансирование здравоохранения в 2021 году увеличится на 11,8%. Только на ремонт и переоснащение поликлиник, а также ряда больничных корпусов московское правительство собирается направить около 87 млрд. рублей. Также выросли расходы на развитие культуры (+5,4%), социальную поддержку жителей (+5,0%), спорт (+5,0%) и образование (+2,6%). На социальную поддержку москвичей в бюджете заложено более 529 млрд. рублей. В том числе на прямые денежные выплаты семьям с детьми выделяется 63,5 млрд. рублей, пенсионерам – 188,8 млрд. рублей. В эту сумму также входят доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате услуг ЖКХ, обеспечение бесплатными лекарствами многие другие. По сравнению с бюджетом 2020 года эти расходы увеличены на 6%.

Ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5% по сравнению с нынешним годом. И хотя общий спад экономики из-за пандемии COVID-19 сказался на многих отраслях (в их числе – общепит, бытовые услуги, туристическая сфера) и на налоговых поступлениях от них, потери столичной казны были компенсированы ростом отчислений от предприятий обрабатывающей промышленности, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий, связи. Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2,64 трлн. рублей, расходов – 3,1 трлн. рублей. Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 млрд. рублей.