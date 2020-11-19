В Подмосковье прививки от гриппа сделали уже более 2,7 млн человек

В Подмосковье прививки от гриппа сделали 2,7 млн человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Московском регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. На сегодняшний день вакцинацию в Подмосковье прошли уже более 2,7 миллиона местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Вакцинация — это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. Мы стараемся, чтобы это было максимально удобно и доступно для жителей», — цитирует министра здравоохранения региона Светлану Стригункову РИАМО.

Напомним, что сделать прививку от гриппа в регионе можно в поликлинике по месту прописки. Для этого при себе необходимо иметь паспорт или полис ОМС. Кроме того, вакцинация проводится на предприятиях в Московской области. Перед процедурой пациенту необходимо будет пройти осмотр у терапевта, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

В настоящее время в регионе вакцинацию прошли уже 62% от запланированного числа местных жителей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».