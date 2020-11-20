Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции столичных поликлиник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Капитальный ремонт московских поликлиник продолжается, несмотря на пандемию. Программа масштабной реконструкции медицинских учреждений была принята столичными властями в прошлом году. О том, как продвигается ремонт, мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге на персональном сайте.

- Московские поликлиники - лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня - в дни пандемии коронавируса - совершают настоящий профессиональный подвиг, - отметил мэр. - Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное - обеспечить своевременную диагностику COVID и получение помощи врача. Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача. Поэтому мы не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, принятую в прошлом году.

Программа предусматривает капитальный ремонт 135 зданий, большая часть которых была построена с 1960 по 1980 годы. Они устарели и физически, и морально, и больше не могут обеспечивать современное качество и комфорт лечения.

- Облупившиеся фасады, узкие и темные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации - это еще полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование, - рассказал Сергей Собянин. - Поэтому многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полностью меняя внутреннюю планировку и коммуникации.

По его словам, ремонт в 11 поликлиниках почти закончен. В декабре в них начнут устанавливать современное оборудование, и в начале 2021 года они примут первых пациентов. Ремонт всех 135 медучреждений, внесенных в план реконструкции, будет закончен к 2023 году.

Ранее столичные власти сообщили, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, все социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме. Бюджет столицы на 2021-2023 годы останется социально ориентированным. Более 56% расходов городской казны в 2021 году будут направлены на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан. На эти цели в столичном бюджете выделяется 1,8 трлн. рублей. При этом сумма социальных расходов по сравнению с 2020 годом увеличена более чем на 90 млрд. рублей.

Главный приоритет в проекте бюджета столицы отдан медицине: финансирование здравоохранения в 2021 году увеличится на 11,8%. В следующем году столичные власти продолжат строительство новых учреждений социальной сферы – детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. Из бюджета-2021 на это выделяется более 95,4 млрд. рублей. Продолжится и программа переоснащения современным оборудованием и создания комфортной среды в медицинских учреждениях, школах, детских садах и других социальных объектах.

Самой масштабной из запланированного является программа внедрения нового Московского стандарта комфорта в городских поликлиниках. На ремонт и переоснащение поликлиник и больниц Москвы выделяет 87 млрд. рублей. В этом году капитальный ремонт стартовал в 37 поликлиниках, в 2021 году планируется начать работы еще в 40 поликлиниках.