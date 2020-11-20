Синоптики пообещали москвичам снежную погоду

В Москве и Подмосковье ожидается снег Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие несколько дней жителей столичного региона ждет снежная погода. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы ожидаем, что сегодня к вечеру, к 21 часу, в столице выпадет от 2 до 5 мм осадков и образуется снежный покров... Снег продолжится и в ночь на 21 ноября, может выпасть практически такое же количество осадков», — цитирует синоптика RT.

В выходные температурный фон в столице сохранится, а вот вильный ветер немного утихнет, отметила Татьяна Позднякова. Она также добавила, что существенных осадков в выходные не предвидится. А вот небольшой снег все-таки местами можно будет увидеть.

Следующую порцию снегопадов можно будет увидеть только 23 ноября, отметила синоптик.

«Но вот эта смена, как говорится, характера осадков, не приведёт к существенной смене температурного режима. Также в ночные часы температура останется слабоотрицательной, дневная около 0 °С», — добавила Позднякова.

Напомним, в московском регионе до 21 ноября продлили действие режима желтого уровня погодной опасности. На дорогах в столице и области по-прежнему скользко, местами ожидается сильный снег, передает РИАМО.