Привязанная к национальной таджикской люльке 10-месячная девочка задохнулась во сне Фото: Олег УКЛАДОВ

10-месячная девочка задохнулась в Московской области. Родители привязали кроху к национальной таджикской люльке, а сами работали во дворе. Во сне малышка запуталась в ремешках и погибла.

Как сообщает сайт mk.ru, трагедия случилась в одном из сел Одинцовского района, в частном доме. Около трех лет назад пара из Таджикистана перебралась в Россию, работу нашли у российской семьи. 37-летний мужчина следил за участком, 29-летняя женщина занималась работой по дому.

Хозяева разрешили супругам жить на мансардном этаже. Дела шли хорошо, в январе у пары случилось пополнение, а 19 ноября в дом пришла беда.

В тот день хозяева уехали по делам. Около 10 утра молодая мама покормила крошку и уложила спать в национальную кроватку. В конструкции люльки не предусмотрены бортики. А чтобы малышка не упала, ее пристегивали в области ног и груди специальными ремешками.

Спустя полтора часа отец заглянул проведать дочку, она спала. Мужчина спустился во двор, сделал текущие дела, а в 12 снова зашел к ребенку. Девочка лежала в неестественном положении и уже не дышала.

Вскоре на место прибыла скорая помощь, но спасти кроху не удалось. Она погибла от удушения.

В окружении пары говорят, что они порядочные люди и были любящими родителями. Мать и отец убиты горем. Несмотря на то, что речь, скорее всего, идет о трагической случайности, следователи возбудили дело.

- Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.