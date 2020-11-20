Не пропусти «Время природы»!

Проект «Время природы» проходит совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Комитетом общественных связей столицы.

С 24 по 27 ноября участники краудсорсинг-проекта смогут предложить идеи по трем направлениям:

— экологическое образование и просвещение (предложить темы мастер-классов, онлайн-вебинаров и других эколого-просветительских мероприятий, направленных на формирование экологической сознательности горожан);

— волонтерство в экологии (виды и способы организации волонтерской деятельности в сфере экологии);

— «Наше дерево» (виды деревьев, доступных для самостоятельной высадки жителями столицы).

Также москвичи смогут принять участие в обсуждениях на тему создания гармоничной, красивой и комфортной архитектурно-ландшафтной среды города, рассказать о любимых природных территориях Москвы и оценить их состояние.

До 29 ноября эксперты краудсорсинг-проекта «Время природы», среди которых заявлен руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, проведут отбор предложений жителей и определят идеи для голосования на платформе. Лучшие идеи по итогам голосования будут реализованы.

Проект «Время природы» продлится до второго декабря включительно.

Краудсорсинговая платформа появилась в 2014 году. За время ее существования было проведено 28 краудсорсинг-проектов, более 200 тысяч москвичей присоединились к ней и предложили свыше 100 тысяч идей. Более четырех тысяч из них было отобрано экспертами для дальнейшей проработки, и свыше 2,6 тысяч идей уже реализовано. Благодаря краудсорсинг-проектам в Москве появились новые маршруты общественного транспорта, разработан московский стандарт детского отдыха, преобразились центры госуслуг, детские и взрослые поликлиники, библиотеки, парки.