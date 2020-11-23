Сергей Собянин рассказал о развитии МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии Московских центральных диаметров (МЦД). В блоге на своем персональном сайте градоначальник описал, как меняются станции диаметров, и каковы планы по развитию наземного метро.

«Год назад начало свою работу новое наземное метро – Московские центральные диаметры. Миллионы жителей Москвы и Подмосковья получили возможность гораздо быстрее, дешевле и комфортнее перемещаться между городом и областью. Гигантский по масштабам проект. Сложнейшие стройки дополнительных путей, эстакад, путепроводов и подъездов. Закупка сотен современных вагонов поездов, благоустройство прилегающей территории. Субсидирование тарифов на проезд, чтобы стоимость билетов была такой же привлекательной, как и при поездках на метро. И, разумеется, реконструкция станций и строительство новых остановочных пунктов», - написал Сершей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что железнодорожные станции с одинокими лавочками и небольшими навесами от дождя строились, когда электричками пользовалось намного меньше пассажиров. Сейчас же станции превращаются в современные вокзалы с пропускной способностью в десятки тысяч человек ежедневно.

Градоначальник добавил, что совместно с главой РЖД в понедельник, 23 ноября, была открыта первая станция третьего диаметра – «Ховрино».

«Сегодня вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым мы открыли Ховрино – первую новую станцию, построенную на будущей линии МЦД-3, которая свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Хороший повод рассказать о том, как выглядят новые станции наземного метро» - Добавил мэр города.

Сергей Собянин также добавил, что за последние два года в Москве были открыты больше трех десятков новых и реконструированных станций МЦД в Москве и Подмосковье. А за последний год проект МЦД превратил множество старых пригородных поездов в современное наземное метро.