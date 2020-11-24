В Подмосковье полиция задержала банду серийных угонщиков

Полиция задержала угонщиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московской области задержаны серийные похитители автомобилей. Трое мужчин угнали несколько иномарок на общую сумму около пяти с половиной миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Один из автомобилей похитители угнали в деревне Артемки. Полицейские вычислили и задержали их. Подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте от 24 до 34 лет, один из них ранее был судим.

«Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к совершению еще двух аналогичных преступлений на территориях Волоколамска и Красногорска. Общая сумма ущерба от трех преступлений составила более 5,5 миллиона рублей», -цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При обыске в гаражах полиция обнаружила оборудование для вскрытия охранных систем автомашин и запуска двигателя, прибор подавления GPS-сигнала, а также одни из похищенных ранее авто. По факту происшествия возбуждены уголовные дела, всех фигурантов оставили под домашним арестом, передает РИАМО.