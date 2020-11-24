Партия «Новые люди» открывает штабы по всей Москве

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

«Новые люди» уже представлены более чем в 60 регионах страны. В Москве партия откроет сразу 15 окружных штабов, куда уже вливаются новые сторонники. В партии сообщают о более 600 поданных заявок этой осенью.

Партия «Новые люди» примет участие в выборах в Госдуму-2021. «Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам таких может быть уже 50% и даже больше», – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

В своей программе партия ставит конкретные задачи: обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержка малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде. «Новые люди» видят цель своей деятельности в улучшении жизни на местах через конкретные дела.

«В Москве мы решаем проблемы, которые волнуют жителей. Так, например, мы уже направили коллективное письмо в районную управу Митино. Его подписали более 500 жителей района. Они требуют закрыть местную свалку, которая загрязняет Москву-реку, – рассказал руководитель московского отделения партии Ярослав Самылин. – Также мы проводим встречи, на которые может прийти любой желающий, оставив заявку в наших социальных сетях. На этих встречах мы рассказываем об инициативах партии и видим, какие проблемы больше всего волнуют москвичей. Все наши мероприятия проводятся в соответствии с эпидемиологическими требованиями».

Справка

Партия была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.

О текущих проектах «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

Телеграм https://t.me/partynewpeople

Фейсбук https://www.facebook.com/party.newpeople/

Инстаграм https://www.instagram.com/party_newpeople/