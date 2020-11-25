Московским предпринимателям расскажут о «Секретном оружии бизнеса»

Предприниматели стараются повысить лояльность постоянных клиентов, стимулировать их к совершению новых покупок и привлечь новых фанатов бренда. В этом бизнесу помогает клиентский сервис.

Многие задаются вопросом, в чем же важность клиентского сервиса для бизнеса, как его внедрять и какой эффект он может принести. На эти и другие вопросы найдут ответы участники цикла онлайн-встреч от МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы) под названием «Секретное оружие бизнеса».

«Клиентский сервис для бизнеса имеет огромное значение. Постепенно он становится мощным маркетинговым инструментом, который приводит к реальному росту продаж и увеличению числа клиентов. Именно поэтому проведение мероприятий на такую тему особенно актуально», - отметил руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Спикером онлайн-встреч выступит Татьяна Цветкова, сооснователь группы компаний Mellennium Group.

Первый вебинар пройдет 26 ноября. Слушатели узнают о конкурентных преимуществах клиентского сервиса, его плюсах как средства экономии и источника прибыли.

Второй вебинар намечен на 1 декабря. Участникам расскажут о том, как работать с токсичными клиентами, определять типы сложных клиентов и общаться с каждым из них, а также как сделать из проблемных клиентов приверженцев бренда.

Третий вебинар состоится 4 декабря. На нем расскажут, как выстраивать качественный клиентский сервис в компании и с помощью каких инструментов можно определить слабые места в вашем клиентском сервисе.

«В программе цикла мы собрали максимум знаний, которые помогут предпринимателям выстроить действительно эффективный и работающий клиентский сервис», – рассказал Андрей Железняков.

Чтобы присоединиться к обучению, зарегистрируйтесь на сайте mbm.mos.ru. Предварительно заведите личный кабинет.