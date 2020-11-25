За здоровьем москвичей установят цифровой контроль

К 2023 году в Москве будет проведено порядка 10 млн цифровых исследований организма Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2023 году московские больницы полностью оснастят современным цифровым оборудованием для диагностики заболеваний. Это позволит увеличить число проводимых исследований до 10 миллионов, а значит вовремя выявлять и лечить заболевания. Такие планы озвучили городские власти.

Масштабное обновление медицинского диагностического оборудования в городских поликлиниках и больницах уже ведется. В ближайшие три года устаревшая медтехника будет полностью выведена из работы.

- Ее заменят на новую. Мы прогнозируем к 2023 году рост числа цифровых исследований до 10 миллионов, - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящий момент основной объем работы по переоснащению уже проведен. Более 80% всего оборудования заменено цифровым.

Помимо высокой точности тестирования, есть еще один плюс: все снимки с такого оборудования отправляются в общую базу, где врачи дистанционно могут найти сведения о состоянии пациента и определить объем лучевой нагрузки на организм человека. К сервису подключено более 1200 диагностических устройств в 155 амбулаторных и стационарных медицинских организациях Москвы

В общей базе собрано уже более 6 млн цифровых снимков, их число постоянно растет. Планируется, что в ближайшие годы объем сведений о маммографической диагностике увеличится на 172%, рентгенографии - на 136%, а самый масштабный рост ожидается по КТ-исследованиям.

В пандемийный 2020 году их было проведено 1 млн 710 тыс, этот показатель должен вырасти до 2 млн 325 тыс. к 2023 году.