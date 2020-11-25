«Как заработать на Китае миллион»: Малый бизнес Москвы научат зарабатывать на экспорте и импорте

По статистике на протяжении долгих лет Китай занимает первое место по объемам экспорта-импорта в Москву и из Москвы. С партнерами из этой страны успешно работают сотни, тысячи столичных компаний и предпринимателей. Самые успешные кейсы бизнеса с КНР разберут на онлайн-форуме «Как заработать на Китае миллион: экспорт и импорт товаров».

Форум пройдёт 27 ноября смогут принять участие все желающие предприниматели, представляющие малый бизнес Москвы. Организаторами выступают МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы), Московский экспортный центр (МЭЦ) и компания Discover Chinese Technologies.

- Московские компании активно сотрудничают с Китаем, - рассказал отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - По итогам первых девяти месяцев КНР занимает первое место по объему совокупного экспорта из Москвы и пятое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта.

Алексей Фурсин отмечает, что 43% всего общероссийского экспорта в Китай обеспечивают именно Москва, московские предприниматели.

- Это делает столицу лидером поставок в эту страны среди всех регионов РФ. Кроме того, на 41% за этот период выросли объемы несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в КНР и составили 1,5 млрд долларов США, - сообщил глава ДПиИР.

Как сообщают в департаменте, участникам расскажут, как самостоятельно выйти на китайский рынок в условиях пандемии и о мерах поддержки, которые наши экспортеры могут получить от Правительством Москвы. Причем все это будет разъясняться на кейсах конкретных предпринимателей, уже запустивших свой бизнес с Китаем.

Итак, что нужно знать:

Онлайн-форум начнется 27 ноября в 14:00.

Зарегистрироваться на него можно на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» mbm.mos.ru.

- Несмотря на то, что страна, как и другие, пострадала от пандемии, сейчас она сосредоточена на импорте, внутреннее потребление растет, - говорит генеральный директор компании «Чайна Эксперт Интернэшнл» Михаил Медведев. - Поэтому развивать поставки в Китай лучше именно сейчас. Но для работы с КНР необходимо понимать географию этой страны, потребности населения, а также правила таможенного регулирования и юридические аспекты.

Напомним, в Москве действует большой пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Значительная часть рассчитана именно на компании, которые экспортируют или собираются экспортировать свои товары в другие страны.

Например «экспортный кэшбэк». Это грант для московских предпринимателей, которые работают в том числе на экспорт. Беспрецедентная мера поддержки - Москва возвращает бизнесу 10 % от выручки по исполненным экспортным контрактам. В настоящий момент одобрение получили уже 131 компания. Общая сумма выплаченного «кэшбэка» - 349 млн рублей.

Также среди «экспортных» мер поддержки популярна субсидия на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. На сегодня одобрены уже 96 заявок на 97 млн рублей.