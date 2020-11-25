На международной конференции в Москве обсудят участие СМИ в противодействии терроризму. Фото: /interatr.org
В Москве пройдет XVI международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму. К обсуждению актуального вопроса привлекут лучших экспертов.
Организатором мероприятия выступает Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Планируется, что в конференции примут участие журналисты и эксперты, представители зарубежных электронных СМИ и силовых структур.
Откроет мероприятие Леонид Млечин, председатель правления Международной академии телевидения и радио, руководитель дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России (ОТР).
Приветственное слово возьмет Илья Лазарев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Он обозначит острые углы проблемы и ее актуальность.
В повестке заявлены следующие темы: изменение вектора журналистики в антитеррористической борьбе; киберугрозы и современные вызовы информационной безопасности; журналистика расследований и другие.