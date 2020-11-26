Мединский назвал дату открытия Политехнического музея: «Зарядье» и Лубянку свяжет подземный переход

Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший министр культуры а ныне помощник президента России Владимир Мединский в большом интервью ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану рассказал очень много интересного. В частности, назвал дату открытия находящегося на реставрации уже несколько лет Политехнического музея, который должен был открыться 12 декабря, но работы пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

«Открытие перенесли на июнь 2021 года», - сказал помощник президента.

Владимир Мединский напомнил, что «там можно будет пройти пешком от «Зарядья» до Лубянки по подземным и наземным переходам» в тени аллей.

«Сам проект Политеха беспрецедентный. Это будет очень красивое и грандиозное музейно-общественное пространство», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прошлой осенью в Москве открыли пешеходную зону «Музейный парк», ведущую от Политехнического музея к парку «Зарядье». В рамках этого проекта была реконструированы Новая и Старая площадь, Славянская площадь и десятки прилегающих улиц.

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