Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать «закрытия» города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что принятые ограничительные меры позволяют избежать «закрытия» города на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом градоначальник в четверг, 25 ноября, сообщил в блоге на своем персональном сайте.

- С помощью принятых мер пока что удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся. Я прошу вас быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье, - подчеркнул Сергей Собянин.

Столичный мэр отметил, что ситуация с распространением коронавируса по-прежнему остается напряжённой: число выявленных случаев ковидной пневмонии за неделю выросло еще на два процента, а количество госпитализацией – на три процента.

- В настоящее время мы наблюдаем постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Эксперты полагают, что нет необходимости вводить дополнительные ограничения, однако и отмена действующих будет опрометчивым решением, - добавил Собянин.

Как сообщал сайт Kp.ru, в Москве сегодня продлили ограничения по коронавирусу до 15 января следующего года. Пожилым жителям и людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать режим самоизоляции, а предприятиям перевести своих работников на «удаленку».