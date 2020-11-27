Москву украсят к Новому году до 14 декабря

Москву начали украшать к Новому году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве началась установка праздничных украшений и декоративных элементов к Новому году. Полностью столица будет подготовлена к праздникам к 14 декабря. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы», - цитирует Бирюкова РИАМО.

Заммэра добавил, что в настоящее время работы ведутся в самом центре города. Световые конструкции монтируют на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях. К Новому году в столице украсят все административные округа столицы и парковые территории. Здесь появятся светящиеся гирлянды, нарядные елки и декоративные, тематические украшения.

К примеру, на Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку «Новогодний шар» весом 35 тонн и высотой 20 метров. Также с особым размахом будет украшен парт Северного речного вокзала, открывшийся в этом году после реконструкции, передает Москва 24.