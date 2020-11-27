В Москве пройдет бесплатная онлайн-конференция «Цели: как достигать максимума в жизни и бизнесе»

При этом каждый пятый житель Москвы рассматривает для себя возможность заняться бизнесом, а 45% респондентов согласны с тем, что в столице есть все возможности для создания своего дела с нуля. Важную роль в этом играет МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы). Организация помогает людям открывать и развивать бизнес, а также регулярно проводит мероприятия для повышения уровня предпринимательских знаний.

«Образовательные курсы помогают предпринимателям сделать первые шаги в запуске своего дела в столице, — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Во время обучения будущие предприниматели получают ответы на вопросы о том, как открыть бизнес, а общение с единомышленниками становится дополнительным стимулом для того, чтобы решиться на своё дело».

Одним из актуальных и полезных мероприятий для опытных и начинающих предпринимателей станет онлайн-конференция «Цели: как достигать максимума в жизни и бизнесе», которая пройдет на едином портале для столичных предпринимателей MBM.MOS.RU. Начинающие предприниматели смогут узнать, как правильно поставить цели для совершения яркого и быстрого прорыва в бизнесе. Опытные предприниматели пересмотрят процесс постановки целей, чтобы быть в тренде и увеличить свои успешность и результативность.

«Предпринимателям важно получить конкретные знания, применяемые на практике. Поэтому мы тщательно подошли к подбору тем и спикеров. Программа построена на реальных кейсах и опыте экспертов. Участие в конференции даст ответ на вопрос, как правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на выполнении действительно важных целей, не отвлекаясь на мелкие дела», – отметил руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Участники конференции узнают, как достигать целей вне зависимости от ситуации, успевать вовремя завершать дела, преодолевать проблемные точки, сбалансировать жизнь и карьеру.

В числе спикеров: эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам Кристина Петрухнова, эксперт по стратегическому управлению проектами Ефим Павлов, предпринимательница Ольга Изранова, эксперт международного уровня по психологии достижений и успеха Павел Вербняк, основательница международной Академии бизнес-ассистентов Танзиля Гарипова.

Мероприятие, организованное совместно с компанией JCI Russia, пройдет 1 декабря в формате онлайн. Начало трансляции в 17.00.

Чтобы присоединиться к онлайн-конференции, зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте mbm.mos.ru.