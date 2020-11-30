В «Шереметьево» проверяют подозрительную радиоактивную сумку

В аэропорту нашли подозрительную сумку, которая является источником повышенной радиации Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В столичном аэропорту «Шереметьево» проверяют подозрительный багаж. В багажном отделении терминала «В» сработал датчик радиационного контроля. Источник радиации исходит от одной из сумок.

Сотрудники спасательных служб проводят осмотр багажа на предмет радиоактивных элементов. Сейчас кладь направлена в специальное помещение, где ее исследуют прибывшие на место спасатели.

Как сообщает Пятый канал, угрозы персоналу и пассажирам нет. Воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме, в эвакуации людей нет необходимости.

Информация о происшествии уточняется, известно, что к ситуации подключены эксперты ФГУП «Радон». Если в сумке действительно окажутся опасные вещества, то именно им предстоит утилизировать опасную находку.